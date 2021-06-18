Жителей Ленобласти приглашают принять участие в международной премии «Мы вместе»

Премия «Мы вместе» поддержит социальные инициативы, направленная на помощь людям и улучшение качества жизни.

Претендовать на премию может любой желающий старше 14 лет или некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты. Для участия необходимо до 5 июля подать заявку на сайте.

Премия состоит из четырех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together. Победители получат гранты на реализацию своих проектов, возможность участия в образовательных программах и обучающих стажировках. Финал пройдет с 15 октября по 5 ноября.

Более подробная информация по ссылке.

Напомним, в Ленобласти стартовал муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв». Документы можно будет подать до 28 июня.