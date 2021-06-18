Съезд с КАД на Рабфаковскую улицу временно закрыт для проезда автомобилей.

В результате ДТП на съезде с КАД было полностью перекрыто движение автомобилей. Дорогу перегородила опрокинувшаяся фура на 57-м километре КАД. Сотрудники МЧС и дорожники устраняют последствия аварии и поднимают транспортное средство с помощью спецтехники.