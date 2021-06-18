Опрокинувшаяся фура полностью заблокировала движение на съезде с КАД — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Опрокинувшаяся фура полностью заблокировала движение на съезде с КАД — фото Санкт-Петербург, кад, ДТП

Съезд с КАД на Рабфаковскую улицу временно закрыт для проезда автомобилей.

В результате ДТП на съезде с КАД было полностью перекрыто движение автомобилей. Дорогу перегородила опрокинувшаяся фура на 57-м километре КАД. Сотрудники МЧС и дорожники устраняют последствия аварии и поднимают транспортное средство с помощью спецтехники.

Опрокинувшаяся фура полностью заблокировала движение на съезде с КАД — фото Санкт-Петербург, кад, ДТП
Опрокинувшаяся фура полностью заблокировала движение на съезде с КАД — фото Санкт-Петербург, кад, ДТП
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Опрокинувшаяся фура полностью заблокировала движение на съезде с КАД — фото Санкт-Петербург, кад, ДТП
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