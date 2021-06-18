Петров и Баширов подписали контракты с ФК «Ленинградец»

ФК «Ленинградец» из Ленинградской области договорился о подписании новых соглашений с четырьмя игроками: Романом Воробьевым, Егором Смирновым, Русланом Башировым и Максимом Петровым.

Контракт с 37-летнии Романом Воробьевым продлен до конца сезона 2021/2022. Полузащитник провел за ФК «Ленинградец» 31 матч, забил 7 голов.

Контракт с Егором Смирновым продлен до конца сезона 2023/2024. Голкипер провел за ФК «Ленинградец» 14 матчей.

Контракт с Максимом Петровым продлен до конца сезона 2021/2022. За ФК «Ленинградец» сыграл в сезоне 24 матча. Всего с момента основания клуба сыграл в 54 матчах.

Контракт с Русланом Башировым продлен до конца сезона 2021/2022. За ФК «Ленинградец» в сезоне сыграл в 10 матчах, забил один гол. Всего с момента основания клуба сыграл 33 игры, забил 2 гола.