Девять спортсменов из Ленобласти претендуют на участие в летних Олимпийских играх в Токио

Игры XXXII Олимпиады пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее соревнования перенесли на год из-за коронавируса.

На участие в Олимпийских играх претендуют девять спортсменов из Ленобласти: синхронистка Светлана Колесниченко, велосипедист Александр Власов и команда ватерполисток «Кинеф-Сургутнефтегаз»: Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Дарья Рыжкова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова и Надежда Глызина.

Сейчас областной комитет по физической культуре и спорту курирует их подготовку, оказывая необходимую помощь.

Напомним, сейчас проходит Чемпионат Европы по футболу. Санкт-Петербург принимает семь матчей турнира: шесть игр группового этапа и четвертьфинал. В связи с этим движение в центре Петербурга будет ограничено.