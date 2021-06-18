В Тосненском районе ведутся работы по трем объектам водоснабжения

В Тосненском районе ведутся работы над тремя проектами в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», которые повысят надежность водоснабжения Ленинградской области.

В Никольском расширяют и реконструируют площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции, имеющей мощность более 21 тысячи кубометров. Уже проведена подготовка под фундамент, площадки наружного водопровода, грунта котлованов блока обеззараживания и резервуара чистой воды.

На момент подготовки публикации ведется разработка траншеи под монтаж сетей внутриплощадочного водопровода, трубопровода, запорной арматуры, водопроводной камеры. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

В Ульяновском поселении строят водопроводную насосную станцию и дополнительные резервуары чистой воды. Производительность станции превысит пять тысяч кубометров в сутки. Сейчас проводятся земляные работы, подготавливается территория строительства. Все работы на объекте планируется завершить в 2022 году.

Также в Ульяновском поселении ведутся подготовительные работы для строительства водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции. Объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году.