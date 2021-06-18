В Тосненском районе ведутся работы по трем объектам водоснабжения

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Тосненском районе ведутся работы над тремя проектами в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», которые повысят надежность водоснабжения Ленинградской области.

Тосненском районе
Фото: lenobl.ru

В Никольском расширяют и реконструируют площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции, имеющей мощность более 21 тысячи кубометров. Уже проведена подготовка под фундамент, площадки наружного водопровода, грунта котлованов блока обеззараживания и резервуара чистой воды.

На момент подготовки публикации ведется разработка траншеи под монтаж сетей внутриплощадочного водопровода, трубопровода, запорной арматуры, водопроводной камеры. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

В Ульяновском поселении строят водопроводную насосную станцию и дополнительные резервуары чистой воды. Производительность станции превысит пять тысяч кубометров в сутки. Сейчас проводятся земляные работы, подготавливается территория строительства. Все работы на объекте планируется завершить в 2022 году.

Также в Ульяновском поселении ведутся подготовительные работы для строительства водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции. Объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Вам будет интересно
В Тосненском районе ведутся работы по трем объектам водоснабжения Чистая вода, Тосненский район, Ленинградская область
Жители Ленобласти получат дополнительный оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19
Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день...
18.06.2021 133
Автор