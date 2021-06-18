Жители Ленобласти получат дополнительный оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса.

В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день после прививки от коронавируса. 

В документе также говорится:

  • До 1 сентября должны быть вакцинированы минимум 80% сотрудников организаций культуры, образования и услуг. 
  • Действующие ограничения по заполняемости залов общепита, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов снимаются, если у рабочего персонала будут справки о прохождении вакцинации от COVID-19. 
  • В случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. 
  • Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если все участники прошли полный курс вакцинации от COVID-19, или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • При предъявлении сертификата или справки о вакцинации можно получить плановую медицинскую помощь, пройти медосмотр и медосвидетельствование.
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