Жители Ленобласти получат дополнительный оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19

Александр Дрозденко подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса.

В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день после прививки от коронавируса.

В документе также говорится:

До 1 сентября должны быть вакцинированы минимум 80% сотрудников организаций культуры, образования и услуг.

Действующие ограничения по заполняемости залов общепита, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов снимаются, если у рабочего персонала будут справки о прохождении вакцинации от COVID-19.

В случае обострения ситуации с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников.

Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если все участники прошли полный курс вакцинации от COVID-19, или имеют отрицательный ПЦР-тест.

При предъявлении сертификата или справки о вакцинации можно получить плановую медицинскую помощь, пройти медосмотр и медосвидетельствование.

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