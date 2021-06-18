В Ленобласти ограничат работу предприятий с невакцинированными сотрудниками

Правительство Ленобласти собирается ужесточить антиковидные ограничения. Согласно новому постановлению, в области смогут работать только те предприятия, где вакцинировано 80 % сотрудников и больше.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области в пятницу, 18 июня.

«Темпы вакцинации в Ленинградской области низкие. Привились всего 10% взрослого населения. Между тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении с началом мая увеличилось в 3 раза», — отметил Александр Дрозденко.

Вместе с тем губернатор также добавил, что вирус приобретает тяжёлые формы — количество больных в реанимации постоянно увеличивается:

«В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий. Мы снижаем объёмы плановой медицинской помощи и открываем новые «ковидные» госпитали».

С 1 сентября 2021 года предприятия перечисленных Александром Дрозденко сфер не смогут работать при уровне вакцинированных сотрудников ниже 80%.