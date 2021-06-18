Аварии и ремонты спровоцировали длинные пробки на КАД в пятницу, 18 июня

На участке КАДа во Всеволожском районе сильно затруднено движение в пятницу, 18 июня. Причиной этому стали многочисленные аварии и дорожные работы.

По информации сервиса «Яндекс-пробки», 18 июня сильно затруднено движение на участке КАД у Мурино. В сторону «Меги» дорожный трафик блокируется на протяжении шести километров, а в обратную сторону — около трех километров.

Также автомобили выстроились на проспекте Энгельса в сторону КАД. Там затор составляет около 5,5 километров. Самая длинная пробка на участке трассы растянулась почти на шесть километров.