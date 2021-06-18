Среди симптомов: насморк, боль в горле и головная боль.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о симптомах заболевания индийским штаммом COVID-19, который распространяется в России, сообщает ТАСС. Он напоминает простуду: человек испытывает насморк, боль в горле и головную боль.

«Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все.

Также вице-премьер отметила, что люди путают заболевание с простудой и принимают антибиотики, усугубляя ситуацию.

По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже — антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И по сути запускают процесс развития заболевания, не различая, что это — обычная простуда или ковид», — сказала она на брифинге в доме правительства.