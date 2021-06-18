Татьяна Голикова заявила, что прививаться повторно следует не раньше, чем через 12 месяцев, при этом при неблагоприятных эпидемических условиях вакцинироваться следует раз в полгода.
Зампред председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, когда россиянам, уже прошедшим вакцинацию от COVID-19, следует повторно ставить прививку.
По мнению чиновницы, прививаться повторно следует не раньше, чем через 12 месяцев, при этом при неблагоприятных эпидемических условиях вакцинироваться следует раз в полгода.
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