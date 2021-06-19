Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

Легкомоторный самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в районе аэродрома Танай в Кемеровской области. Погибли не менее четырех человек, пострадали не менее 15 человек.
Источник: Baza, Telegram
По данным следствия, утром 19 июня во время тренировочного полета у самолета отказал один из двигателей. Было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет зацепил крылом дерево и упал на землю.
Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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08.06.2021 467