В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 20 июня на улице Шоссейной в Янино Всеволожского района грузовик задел опору с проводами.

На место для устранения последствий ДТП направлена аварийная бригада «Ленэнерго». Участок линии 10 кВ выведен в ремонт. Отключений подачи электроэнергии из-за происшествия нет.