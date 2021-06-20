В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 20 июня на улице Шоссейной в Янино Всеволожского района грузовик задел опору с проводами.
На место для устранения последствий ДТП направлена аварийная бригада «Ленэнерго». Участок линии 10 кВ выведен в ремонт. Отключений подачи электроэнергии из-за происшествия нет.
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20.06.2021 32