Грузовик задел опору с проводами под напряжением в Янино

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 20 июня на улице Шоссейной в Янино Всеволожского района грузовик задел опору с проводами.

Янино
Фото: vk.com/spb_today

На место для устранения последствий ДТП направлена аварийная бригада «Ленэнерго». Участок линии 10 кВ выведен в ремонт. Отключений подачи электроэнергии из-за происшествия нет.

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20.06.2021 32
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