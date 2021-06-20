Петербуржцы заметили на набережной труп, но это их не смутило – фото

В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают: труп мужчины, лежащий на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, заметили вечером 19 июня.

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По мнению комментаторов-очевидцев, ссылающихся на внешний вид тела и запах, оно могло провести в воде несколько дней. Точную причину и обстоятельства смерти установит экспертиза.

На фото видно, что соседство с трупом не смутило нескольких человек, отдыхавших на набережной.

Фото: vk.com/spb_today_unreleased