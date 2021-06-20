Лжеследователь СК украл у пенсионера из Соснового Бора 500 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 июня около 11:00 в полицию Соснового Бора обратился 87-летний местный житель.

Ему на телефон 18 июня позвонил неизвестный, представившийся следователем Следственного комитета по городу Москва. Незнакомец запугал пенсионера тем, что его счет в банке «Таврический» стал объектом атаки.

Пожилой мужчина поверил мошеннику и перевел на указанный им счет 500 тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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