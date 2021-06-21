В ЦБ предупредили о дефиците в случае фиксации цен на продукты

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала, чем опасна фиксация цен на продукты питания в рамках борьбы с подорожанием.

По ее словам, длительное сдерживание цен приводит к дефициту товаров и появлению черного рынка, пояснила она.

— Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции, — заявила глава ЦБ в интервью kp.ru.

Она уточнила, что кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер.

— Это может означать, что цены будут снижаться, а может — что просто прекратится такой быстрый рост цены, — добавила Набиуллина.

В качестве примера она привела историю со снижением цен на смартфоны, телевизоры и планшеты, которые дешевели в 2017-2019 годах.

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