В карьере у поселка Шапки утонула 15-летняя девушка

В воскресенье, 20 июня, на пятом песчаном карьере у поселка Шапки в Тосненском районе Ленобласти утонула 15-летняя девушка.

Девушка отдыхала на берегу с родственниками. Во время купания она начала тонуть – ей хватило сил, чтобы позвать на помощь, однако после этого сразу же ушла под воду. Отыскать ее в воде пытались и родственники, и очевидцы, но безрезультатно.

Тело из воды достали спасатели. После происшествия следком Ленобласти возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».