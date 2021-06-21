В карьере у поселка Шапки утонула 15-летняя девушка

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 20 июня, на пятом песчаном карьере у поселка Шапки в Тосненском районе Ленобласти утонула 15-летняя девушка. 

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Девушка отдыхала на берегу с родственниками. Во время купания она начала тонуть – ей хватило сил, чтобы позвать на помощь, однако после этого сразу же ушла под воду. Отыскать ее в воде пытались и родственники, и очевидцы, но безрезультатно. 

Тело из воды достали спасатели. После происшествия следком Ленобласти возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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