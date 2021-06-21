Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с годовщиной Свирской Победы

Сегодня, 21 июня, отмечается 77-я годовщина Свирской Победы. Александр Дрозденко отметил, что это важное событие стало значимым шагом к полному освобождению Ленобласти от фашистских захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны более двух с половиной лет река Свирь у Лодейного Поля была передним краем Карельского фронта. Летом 1944 года здесь развернулась наступательная операция, закончившаяся полной победой советских войск.

“Мы бережно храним святую память о боевых подвигах наших соотечественников, героически сражавшихся на ленинградской земле. Низкий поклон и бесконечная благодарность всем защитникам Отечества!” — Заключил Дрозденко.

Ранее мы сообщали, что в преддверии 22 июня в Ленобласти проходят памятные мероприятия. На территории Всеволожского лесничества волонтеры привели в порядок могилу 18-летнего летчика Владимира Ивановича.