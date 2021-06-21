Более 54 тысяч кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Ленобласти за полгода

За полгода на территории Ленобласти ликвидировали 280 нелегальных свалок, вывезли более 54 тысяч кубометров мусора. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, тогда эта цифра составляла 12,5 тысяч кубометров.

От несанкционированных свалок больше всего страдают земли лесного фонда — уединенные лесные территории сложно контролировать. Около трети земель, на которых незаконно складируют отходы, принадлежат муниципалитетам.

Инспекторы Госэконадзора также постоянно проверяют спецтранспорт, перевозящий отходы. С начала года на штраф-стоянку были отправлены 15 мусоровозов. Объем каждого кузова – от 6 до 20 кубометров.

Тем временем под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами. А в Колтушах эконадзор обнаружил 1,7 гектара территории на которой разместили несанкционированные свалки.