Под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами

Автор: Анастасия Щербакова
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В садоводстве «Корунд» Выборгского района местные жители не знают, куда обращаться в решении вопроса с проблемной свалкой. Контейнерную площадку уже облюбовали крысы.

Под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами свалка, коммунальщики, ВыборгФото: группа "Дежурный по Ленобласти"
Под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами свалка, коммунальщики, ВыборгФото: группа "Дежурный по Ленобласти"
Под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами свалка, коммунальщики, ВыборгФото: группа "Дежурный по Ленобласти"

В группе Дежурный по Ленобласти социальной сети «Вконтакте» жители садоводства «Корунд» разместили фотографии заваленной отходами мусорной площадки. По их словам, мусор оттуда не вывозится уже долгое время.

«…на контейнерных площадках под мусор селятся крысы. Помойки не вывозят, а лёгкий мусор летает по дорогам и участкам», — жалуется автор публикации.
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