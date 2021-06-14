Под Выборгом местные жители жалуются на стихийную свалку с крысами

В садоводстве «Корунд» Выборгского района местные жители не знают, куда обращаться в решении вопроса с проблемной свалкой. Контейнерную площадку уже облюбовали крысы.

Фото: группа "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа "Дежурный по Ленобласти" Фото: группа "Дежурный по Ленобласти"

В группе Дежурный по Ленобласти социальной сети «Вконтакте» жители садоводства «Корунд» разместили фотографии заваленной отходами мусорной площадки. По их словам, мусор оттуда не вывозится уже долгое время.

«…на контейнерных площадках под мусор селятся крысы. Помойки не вывозят, а лёгкий мусор летает по дорогам и участкам», — жалуется автор публикации.