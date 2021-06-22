Дмитрий Песков заявил о менее выгодном положении не привитых от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сообщила, что граждан, которые не вакцинировались от COVID-19, подвергают дискриминации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сведения.

— Граждане, у которых нет иммунитета к коронавирусу, представляют угрозу для окружающих. Поэтому, некоторая дискриминация неминуема, — сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что непривитые граждане не смогут работать «на всех участках». Вакцинация населения не является самоцелью, в России нужно сформировать коллективный иммунитет, добавил Дмитрий Песков.

Татьяна Москалькова накануне сообщила, что россияне жалуются на случаи дискриминации по отношению к не вакцинированным гражданам. В частности, подобные случаи происходят на предприятиях, руководство которых грозится лишить работников премии и не отпустить в летний отпуск.