Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о переводе на удаленную работу всех чиновников администрации Ленинградской области, которые проигнорировали вакцинацию.

Госслужащих обяжут сделать прививку от коронавируса либо предоставить документ, подтверждающий наличие антител или противопоказания к вакцинации. Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.