Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.
Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о переводе на удаленную работу всех чиновников администрации Ленинградской области, которые проигнорировали вакцинацию.
Госслужащих обяжут сделать прививку от коронавируса либо предоставить документ, подтверждающий наличие антител или противопоказания к вакцинации. Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.
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