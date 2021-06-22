В Ленобласти невакцинированных чиновников отправят на удаленку

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о переводе на удаленную работу всех чиновников администрации Ленинградской области, которые проигнорировали вакцинацию.

Госслужащих обяжут сделать прививку от коронавируса либо предоставить документ, подтверждающий наличие антител или противопоказания к вакцинации. Дистанционная работа повлияет на премию госслужающих.

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