Пулковские таможенники пресекли контрабанду военных бронешлемов

В отношении двух петербуржцев завели уголовное дело за контрабанду титановых бронешлемов «К6-3». Предприимчивые жители Северной столицы для сбыта экипировки разработали целую схему.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом во вторник, 22 июня сообщает пресс-служба Северо-Западной таможни. В документах контрабанда указывалась, как «каска для страйкбола», однако на самом деле в почтовых отправлениях находились бронешлемы «К6-3».

Как отмечается на сайте ведомства, чтобы не привлекать внимание правоохранителей двое петербуржцев, пойманных на контрабанде, уезжали за пределы региона для своей незаконной деятельности.

На данный момент оперативники выявили пять аналогичных эпизодов. Некоторые из них происходили в Московской области.

Данный вид экипировки предназначен для защиты головы от пуль пистолетов ТТ и ПСМ. Защитные шлемы «К6-3» относятся к средствам индивидуальной бронезащиты и подпадают под действие товаров и технологий двойного назначения — они могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль.