Мошенники предлагают петербуржцам посмотреть «Алые паруса» за 225 тысяч рублей

В Петербурге в преддверии традиционного праздника выпускников «Алые паруса» активизировались мошенники. Цены на VIP-площадки для просмотра торжества достигают 225 тысяч рублей.

В этом году праздник состоится в очном формате. Однако пройдет он с рядом коронавирусных ограничений, а для кого-то — с потерянными деньгами. Невские новости поговорили с экспертом, который призывает жителей и гостей культурной столицы не отдавать мошенникам свои деньги.

Приобрести билет на удобную для просмотра площадку «продавцы» предлагают в пределах 2 тысяч рублей. Однако понаблюдать за торжеством с крыши уже обойдется в 80–100 тысяч рублей.

Особо хитрые «предприниматели» предлагают арендовать столик в ресторане с видом на «Алые паруса». Как пишет портал Невские новости, в объявлении от 21 июня, в котором говорится о шести билетах в заведение La VUE, автор публикации предлагает перейти на сайт ресторана, ознакомиться с программой и приобрести товар, то есть — билет. Однако на сайте ресторана данная новость опубликована еще 1 мая, где указано, что все места проданы. В данном случае мошенник решил заработать на чужом легальном мероприятии.

Также «предприниматели» предлагают горожанам понаблюдать за праздников на яхте. Цена судна за четыре часа прогулки доходит до 225 тысяч рублей. Но и тут есть подвох — администрация города запретила пользоваться акваторией Невы в день «Алых парусов».