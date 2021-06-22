Пассажиров, застрявших в вагоне на переезде, эвакуируют — пешком по тоннелю. Они провели взаперти полтора часа.

Об этом во вторник, 22 июня сообщает Telegram-канал MASH на Мойке.

Сейчас люди уже на подходе к станции Парнас. Там их ждут МЧС и несколько машин скорой — готовы оказать помощь тем, кому стало плохо в духоте и ограниченном пространстве.

Сама станция ещё закрыта, на место едут вице-губернатор, начальник метро и председатель Комитета по транспорту. На Проспекте Просвещения тоже дежурят оперативные службы.