Порядка 250 человек эвакуировали из тоннелей метро после происшествия на «Парнасе»

В Петербурге спасатели эвакуировали пассажиров с трех станций метрополитена из-за аварии на синей ветке. Причиной коллапса в метро оказалось повреждение силового кабеля в фидерной зоне.

В комитете по транспорту Петербурга сообщают, что происшествие обошлось без пострадавших. Пассажиров, оказавшихся в поездах второй линии, выводили по тоннелям.

В общей сложности МЧС и сотрудники метрополитена эвакуировали 252 человека. Из них 134 на станции «Проспект Просвещения» и еще 118 на станции «Парнас».

Ранее мы сообщали, что пассажиры вагона метро в Петербурге 1,5 часа просидели в ожидании эвакуации.