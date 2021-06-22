Причиной переноса мероприятия стало ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Организаторы уже сообщили, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, то фестиваль пройдет только в 2022 году.

«Нам непросто об этом говорить, ведь перенос такого масштабного события означает, что нарушатся планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, участников и партнёров. Но здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего. Знаем, как много людей ждут VK Fest именно в этом году, поэтому пока сдвигаем фестиваль на конец августа. Если ситуация с коронавирусом останется такой же тяжёлой, то мы будем вынуждены провести VK Fest в 2022 году», — сообщают организаторы мероприятия.