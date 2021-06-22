Выборгский музей закрыли из-за вспышки коронавируса

У нескольких смотрителей Выборгского замка диагностировали коронавирус. Музей на две недели уходит на карантин.

На данный момент известно, что заведение не будет работать с 23 июня по 7 июля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона.

По словам Владимира Цоя, зампреда главы правительства региона по культуре, спорту, туризму и молодежной политике, заболевание инфекцией подтверждено у нескольких смотрителей музея.

Также он добавил, что сейчас культурные заведения региона переживают настоящий туристический бум. В связи с этим сотрудникам рекомендовано пройти вакцинацию. Прививки от коронавируса уже поставили 40 % работников музеев.