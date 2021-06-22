В Приозерском районе строят учебный корпус на 400 учеников

В Сосновском центре образования до конца 2021 года собираются открыть новый учебный корпус. По завершению работ он примет в свои стены 400 учащихся.

На данный момент на объекте проводится внутренняя и внешняя отделка, а также работа по внешним сетям.

В трёхэтажном корпусе начальной школы оборудуют обеденный зал на 200 мест, медицинский и административно-хозяйственный блоки, а также спортивный и актовый залы. Вместе с тем, в здании будут работать кабинеты дополнительного образования — художественной, музыкальной и литературной направленности. Также школьники смогут заниматься хореографией и техническим и прикладным творчеством.

Финансирование проекта осуществляется за счет областного и местного бюджетов. На строительство выделено 500 миллионов рублей.