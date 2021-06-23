Биолог указала главную опасность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм ковида прежде всего опасен по причине «быстрой консолидации» поражения легких.

Как сообщила в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, функция легких сейчас падает намного быстрее, нежели в начале 2020 года. Пациент попадает в больницу с КТ-2 (2-я степень поражения, обнаруженная благодаря компьютерной томографии), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он попадает в реанимацию.

Баранова отметила, что клетки эпителия в легких обычно выполняют газообмен — для этого необходимо поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, которая покрывает легкие изнутри. При ковиде клетки эпителия прекращают производить данную смесь.

— А следующий шаг — клетки превращаются в фибробласты. После этого они уже ничего хорошего производить не в состоянии, за исключением провоспалительных цитокинов и прочих пакостей, — добавила Баранова.