В Ленобласти готовятся к мотофестивалю «Балтик Ралли»

Остается дождаться только разрешения Роспотребнадзора.
По информации издания ЛенТВ24, мотофестиваль «Балтик Ралли» должен пройди в Выборге в конце июля. Однако его проведение зависит от Роспотребнадзора, который должен вынести решение по проведению фестиваля.
По словам Александра Дрозденко, мероприятие вызвало большой интерес. Уже вчера глава региона получил 130 заявок участников из ближайшего зарубежья.
Отмечается, что организаторы надеются на лучшее и готовятся к мотопразднику.
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22.06.2021 152