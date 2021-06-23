Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

По информации издания телеканал «78», четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в доме № 52/2 на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту трагедии.

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