Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

По информации издания телеканал «78», четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в доме № 52/2 на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту трагедии.