Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.
По информации издания телеканал «78», четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в доме № 52/2 на улице Замшина в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Отмечается, что от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту трагедии.
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21.06.2021 244