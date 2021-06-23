Почти половина жителей России поддержали обязательную вакцинацию от COVID-19

В проведенном 20 июня опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, исследование осуществлялось методом телефонного интервью.

Согласно опросу ВЦИОМ, к решению властей Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации от ковида части работающего населения положительно относятся 49% россиян, сообщает РБК. Отрицательно высказались по этому вопросу 30% опрошенных, 16% респондентов затруднились с ответом.

Отрицательно отзывались об обязательной вакцинации 30% жителей Москвы и Петербурга. Наибольшее число положительных отзывов относительно данного решения властей зафиксировано среди жителей городов с населением до 100 тыс. человек — 54%.

52% опрошенных уверены, что обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг поспособствует предотвращению распространения ковида в Москве и Подмосковье. По мнению 34% респондентов, эти меры не решат проблему, а 14% — не смогли дать определенный ответ.