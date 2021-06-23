В России с 1 июля начнут принимать заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые пособия беременным и родителям-одиночкам с детьми от 8 до 16 лет. Выплаты будут начисляться с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства, сообщил ТАСС.

На новые выплаты могут претендовать две категории россиян. Это родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Вторая категория — женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности.

Размер пособий будет определяться в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе. Неполные семьи смогут получать 50% прожиточного минимума ребенка, беременные — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Согласно закону о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, пособие беременным будет выплачиваться не единовременно, а ежемесячно.

Право на выплаты есть у тех неполных семей, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Важно, что размер этой выплаты будет расти вместе с прожиточным минимумом.

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Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие будет выплачиваться на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена выплата алиментов.