Во Всеволожском районе пройдут международные соревнования по конному спорту

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти

«Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» начнется 1 июля. Турнир соберет 150 наездников из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

1 июля в Ленобласти стартуют международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру». Турнир соберет 150 наездников из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ленобласть на соревновании представят члены пяти конно-спортивных клубов: от имени Юлии Русаковой Татьяна Бурлачко, от «Дерби» Василиса Ерастова и Анна Чистякова, от «Приор» Глеб Вощакин и от «Шпрингер» Дмитрий Вощакин.

Турнир состоится с 1 по 4 июля на базе конно-спортивного клуба «Дерби». Победителей ждет дипломы, кубки и денежные призы. Призовой фонд мероприятия — 5 миллионов рублей.

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