Финляндия отказалась от сотрудничества с Россией по Сайменскому каналу

Автор: Анастасия Щербакова
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Сайменский канал проходит между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.

Минтранс Финляндии объявил о прекращении сотрудничества с Россией по Сайменскому каналу. Работа консультативного совета, ранее образованного странами, остановлена на неопределенное время.

Деятельность консультативного совета по работе Сайменского канала приостановлена до последующего уведомления, — указано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о планах Финляндии построить 17-километровый забор вблизи Ленинградской области.

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