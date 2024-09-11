Финляндия отказалась от сотрудничества с Россией по Сайменскому каналу

Сайменский канал проходит между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.

Минтранс Финляндии объявил о прекращении сотрудничества с Россией по Сайменскому каналу. Работа консультативного совета, ранее образованного странами, остановлена на неопределенное время.

Деятельность консультативного совета по работе Сайменского канала приостановлена до последующего уведомления, — указано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о планах Финляндии построить 17-километровый забор вблизи Ленинградской области.