«Чистая вода»: в деревне Старая Слобода реконструируют очистные

Реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Лодейнопольского района идет полным ходом

Работы проходят в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже выполнено 70% работ от проектного объема: закончены бетонные работы, устройство фундаментов. Также установлен аккумулирующий резервуар поверхностных вод.

Мощность будущей канализационной станции 280 кубических метров в сутки. Строительство объекта будет завершено в 2021 году.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.