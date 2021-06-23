Госэконадзор Ленобласти подвел итоги первого полугодия 2021 года.
Всего за шесть месяцев было зафиксировано 543 случая нарушения природоохранного законодательства. Большинство из них — 69,1% — связаны с обращением с отходами.
Было заведено 504 дела об административном правонарушении. Нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали на 21 миллион рублей. Всего было проведено 485 проверок.
Источник:Комитет государственного экологического надзора, ВК
Как ivbg.ru ранее сообщал, за полгода на территории Ленобласти ликвидировали 280 нелегальных свалок, вывезли более 54 тысяч кубометров мусора. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, тогда эта цифра составляла 12,5 тысяч кубометров.