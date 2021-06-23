Госэконадзор Ленобласти подвел итоги первого полугодия 2021 года.

Всего за шесть месяцев было зафиксировано 543 случая нарушения природоохранного законодательства. Большинство из них — 69,1% — связаны с обращением с отходами.

Было заведено 504 дела об административном правонарушении. Нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали на 21 миллион рублей. Всего было проведено 485 проверок.

Как ivbg.ru ранее сообщал, за полгода на территории Ленобласти ликвидировали 280 нелегальных свалок, вывезли более 54 тысяч кубометров мусора. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, тогда эта цифра составляла 12,5 тысяч кубометров.