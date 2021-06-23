Прохожий заметил мертвого человека в кустах у озера неподалеку от магазина «Магнит».
Сегодня, 23 июня в 14:16, в полицию обратился человек, который обнаружил окровавленный труп мужчины в посёлке имени Свердлова, Всеволожского района Ленобласти.
Прохожий заметил мертвого человека с окровавленной рукой в кустах у озера неподалеку от магазина «Магнит». Подробности происшествия выясняются.
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