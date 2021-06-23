Жители центральной части Выборга просидят без горячей воды до 25 июня

На сайте Администрации Выборгского района появилось сообщение о возобновлении подачи горячей воды в дома выборжан, проживающих в центре города. Ждать осталось не долго.

Горячая вода была отключена в связи с проведением плановых профилактических мероприятий на котельной по улице Маяковского. Так, в домах микрорайона Папула подача горячей воды уже возобновлена в среду, 23 июня.

«От ул. Маяковского, 5 и до ул. Ильинской, 8 подрядные организации ведут работы по замене магистральной тепловой сети диаметром 600мм. Из-за высокой плотности смежных инженерных коммуникаций (подводящие водопроводные и канализационные сети больших диаметров, электрические кабели) планируемая дата завершения мероприятий сдвигается. Перевести исторический центр города на другую котельную технически не представляется возможным из-за проведения работ капитального характера на вышеуказанном участке трубопровода», сообщается на сайте.

В центральной части города горячее водоснабжение планируется восстановить в пятницу, 25 июня.