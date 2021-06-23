В Москве разыграли пять иномарок среди привившихся от коронавируса

Первые пять автомобилей отправились счастливчикам, которые сознательно отнеслись к необходимости вакцинации. Раздача щедрых призов состоялась в Москве, в рамках акции «Вакцина рулит».

Об этом в среду, 23 июня сообщает портал Москва 24. Розыгрыш проводился путем компьютерной программы, которая случайным образом выбирает победителя из общего количества участников.

Обладателями ценных призов стали пять жителей российской столицы. Они получили первую вакцину от коронавируса в период с 14 по 20 июня текущего года.

Предварительно известно, что данная акция продлится до середины июля. Следующие розыгрыши в Москве пройдут 30 июня, 7 июля и 14 июля.