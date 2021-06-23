Смертность от коронавируса в России выросла на 21,3%

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, заявила, что за последнюю неделю смертность от коронавируса в России увеличилась на 21,3%.

«За последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%», — поделилась Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду, 23 июня.

Также она отметила, что российская вакцина обеспечивают защиту от новых штаммов Covid-19 и в случае своевременного обращения пациента, который привился, но все равно заболел, к врачу болезнь протекает в легкой форме.

«Соблюдение всеми нами всех правил, которые рекомендуются и главными санитарными врачами и медицинскими специалистами, а также ограничительных мер имеет чрезвычайно важное значение для преодоления той ситуации, которая сейчас складывается», — призывает граждан вице-премьер.