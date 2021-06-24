Руфер решил сфотографироваться на статуе в Санкт-Петербурге — видео

Молодой человек не подумал о собственной безопасности.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, появилось видео на котором безрассудный руфер забрался на статую, которая расположена на крыше исторического здания.

Комментаторы осудили поступок молодого человека, ведь он не подумал, как о собственной безопасности, так и о безопасности окружающих.