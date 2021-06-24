Руфер решил сфотографироваться на статуе в Санкт-Петербурге — видео

Автор: Александр Селиванов
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Молодой человек не подумал о собственной безопасности.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, появилось видео на котором безрассудный руфер забрался на статую, которая расположена на крыше исторического здания.

Комментаторы осудили поступок молодого человека, ведь он не подумал, как о собственной безопасности, так и о безопасности окружающих.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased
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