Руфер решил сфотографироваться на статуе в Санкт-Петербурге — видео

Молодой человек не подумал о собственной безопасности.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, появилось видео на котором безрассудный руфер забрался на статую, которая расположена на крыше исторического здания.
Комментаторы осудили поступок молодого человека, ведь он не подумал, как о собственной безопасности, так и о безопасности окружающих.
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