Петербургские магазины предупреждают покупателей о запрете продажи алкоголя в пятницу

Покупателей просят запасаться алкоголем заранее.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на магазине в Северной столице висит объявление о том, что 25 июня не будет продаваться алкоголь.

Отмечается, что покупателей просят заранее запастись живительными напитками.

Комментаторы отметили, что отдыхать в выходные можно и без алкоголя.