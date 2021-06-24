Петербургские магазины предупреждают покупателей о запрете продажи алкоголя в пятницу

Автор: Александр Селиванов
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Покупателей просят запасаться алкоголем заранее.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на магазине в Северной столице висит объявление о том, что 25 июня не будет продаваться алкоголь.

Отмечается, что покупателей просят заранее запастись живительными напитками.

Комментаторы отметили, что отдыхать в выходные можно и без алкоголя.

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