Петербургские магазины предупреждают покупателей о запрете продажи алкоголя в пятницу

Покупателей просят запасаться алкоголем заранее.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на магазине в Северной столице висит объявление о том, что 25 июня не будет продаваться алкоголь.
Отмечается, что покупателей просят заранее запастись живительными напитками.
Комментаторы отметили, что отдыхать в выходные можно и без алкоголя.
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