Дзюба попал в сотню лучших игроков группового турнира Евро-2020

Статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне, рейтинг которого составляет 8,84. Он принял участие в двух матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Вторым стал капитан команды Португалии Криштиану Роналду (8,06). В его активе пять голов и одна передача в трех играх.
На третьем месте располагается нидерландский хавбек Френки Де Йонг (7,87). Он провел три игры и не отметился результативными действиями.
В топ-100 попали два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) расположился на 91-й строчке.
Лучшие игроки группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored:
1. Кевин Де Брейне (Бельгия) — 8,84;
2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06;
3. Френки Де Йонг (Нидерланды) — 7,87;
4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86;
5. Мемфис Дэпай (Нидерланды) — 7,84;
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77;
7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77;
8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75;
9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58;
10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55…
84. Артем Дзюба (Россия) — 6,93…
91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.
Ранее сообщалось, что Роналду в матче с национальной командой Франции отметился дублем и тем самым повторил рекорд экс-игрока сборной Ирана Али Даеи по голам за сборную.