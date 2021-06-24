Дзюба попал в сотню лучших игроков группового турнира Евро-2020

Статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Первое место занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне, рейтинг которого составляет 8,84. Он принял участие в двух матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Вторым стал капитан команды Португалии Криштиану Роналду (8,06). В его активе пять голов и одна передача в трех играх.

На третьем месте располагается нидерландский хавбек Френки Де Йонг (7,87). Он провел три игры и не отметился результативными действиями.

В топ-100 попали два футболиста сборной России. Нападающий Артем Дзюба (6,93) стал 84-м, а полузащитник Далер Кузяев (6,90) расположился на 91-й строчке.

Лучшие игроки группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored:

1. Кевин Де Брейне (Бельгия) — 8,84;

2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06;

3. Френки Де Йонг (Нидерланды) — 7,87;

4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86;

5. Мемфис Дэпай (Нидерланды) — 7,84;

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77;

7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77;

8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75;

9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58;

10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55…

84. Артем Дзюба (Россия) — 6,93…

91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.

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