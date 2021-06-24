Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

Определились все сборные, которые продолжат борьбу в плей-офф Евро-2020.
16 сборных продолжат бороться за трофей на стадии 1/8 финала: Нидерланды, Италия, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Дания, Австрия, Украина, Чехия, Англия, Хорватия, Швеция, Испания, Германия, Португалия и Франция. Команды Словакии и Финляндии стали двумя худшими среди сборных, занявших третьи места в группах, и завершили свои выступления на турнире.
На стадии 1/8 финала будут сыграны следующие матчи:
- Италия — Австрия (26 июня, Лондон);
- Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам);
- Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт);
- Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);
- Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест);
- Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген);
- Швеция — Украина (29 июня, Глазго);
- Англия — Германия (29 июня, Лондон).
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