Водолазы ищут мужчину, пропавшего на карьере в Пугарево

По информации ivbg.ru, 24 июня продолжились поиски 30-летнего мужчины на карьере в поселке Пугарево во Всеволожском районе Ленинградской области.

О пропаже мужчины в Аварийно-спасательную службу сообщили утром 23 июня. На месте происшествия работает дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

К поискам привлечены водолазы. Они уже обследовали 200 квадратных метров дна карьера, однако найти пропавшего не удалось.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что спасатели нашли и вывели из леса в Тосненском районе заблудившегося мужчину.