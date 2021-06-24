«Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется в интернете и может быть использовано против вас», — рассказал создатель цифрового «Глаза Бога» Евгений Антипов.

В марта 2021 года в России был принят закон, который приравнивает любые данные, оставленные нами в соцсетях, нашими персональными данными. Однако у этой медали есть две стороны, рассказал в интервью агентству «Прайм» создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов.

Неосторожное высказывание в социальных сетях теперь может грозить привлечением к ответственности, объясняет эксперт. Любой комментарий или текст написанный в виртуальном пространстве останется там навсегда и может использоваться против самого комментатора, уверен Антипов. По его словам, «записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы».

Под чужим именем и фамилией невозможно оставаться анонимным — все социальные аккаунты можно найти по номеру мобильного телефона. А данные, которые вы оставляете в интернете, будут храниться в нем не менее трех лет, рассказал эксперт.

По его мнению, даже самый безобидный или шуточный комментарий может рассматриваться со стороны Уголовного кодекса как «склонение к совершению самоубийства» или клевета.

«Самые распространенные темы, неосторожные сетевые высказывания, по которым могут возникнуть проблемы — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная идентификация, теории заговора, феминизм и бодипозитив», — считает Евгений Антипов.

По мнению эксперта, пользователям интернета стоит вести себя сдержанно и держать все в уме — таким образом можно избежать проблем с законом.

Напомним, что в Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму.