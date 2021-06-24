«Музыкалка» в Тихвине получила новую барабанную установку

Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова получила музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура».

«В этом году школе исполнилось 75 лет, ― говорит директор ДШИ Наталья Румянцева. ― Новые музыкальные инструменты от Министерства культуры стали приятным подарком в юбилейный год».

Школа искусств Тихвина победитель Областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», занесена в Энциклопедию «Детские школы искусств – достояние российского государства». В 2019 году школа получила девять новых пианино.