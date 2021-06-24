Суд рассмотрит апелляцию историка Соколова 13 июля

Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор историку Олегу Соколову 13 июля в 11:00. Приговор вынес Октябрьский районный суд.

Об этом в четверг, 24 июня сообщает портал Мойка78.

Адвокат историка ранее заявлял, что принятое судом решение не соответствует действительным обстоятельствам дела. По его словам, суд нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно применил уголовный закон, поэтому приговор несправедлив.

Среди требований адвоката подсудимого — изменение приговора, а также учесть «аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления» в качестве смягчающего обстоятельства.

Ранее мы писали, что адвокат Соколова назвал 7 причин уменьшить срок своему подзащитному.