Адвокат Соколова назвал 7 причин уменьшить срок своему подзащитному

Сергей Лукьянов, адвокат обвиняемого в жестком убийстве Олега Соколова, на очередном судебном заседании привел аргументы для смягчения приговора своего подзащитного.

Заседание прошло 14 декабря. На нем Лукьянов, защищая подсудимого, сказал, что умысел Соколова является косвенным. В защиту он привел следующие обстоятельства: дети, пожилой возраст и положительная характеристика. Помимо этого, он заявил о противоправности и аморальных действиях со стороны убитой девушки.

По его словам, оскорбление детей Соколова, травля его в профессиональном обществе и, как следствие, обострившиеся на этом фоне психологические травмы, вынудили обвиняемого пойти на такое.

Сергей Лукьянов считает, что за дело об убийстве, Соколову должны дать не больше восьми лет тюрьмы.

На данный момент обвинение просит для Соколова 13 лет заключения за жестокое убийство и два года за хранение оружия.